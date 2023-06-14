طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون من صعوبة امتحان الإحصاء

تباينت آراء طلاب مرحلة الثانوية العامة بين صعوبة إمتحان الإحصاء وسهولة امتحان مادة الاقتصاد، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

طلاب الثانوية العامة بالدقهلية

أدى طلاب مرحلة الثانوية العامة اليوم امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء ضمن امتحانات نهاية العام 2022-2023 والتى تستمر حتى 12 يوليو 2023.

وقالت الطالبة مريم محمود شعبة الأدبى إن امتحان الاقتصاد كان سهلا جدا وأن أسئلة الامتحان كانت فى مستوى الطالب المتوسط بينما جاء امتحان مادة الإحصاء به شيئا من الصعوبة

ويرى الطالب ياسر محمد شعبة علمى علوم أن امتحان الإحصاء كان طويلا والوقت غير كاف ولا يتناسب مع صعوبة الإمتحان منوها أن أغلب أسئلة الامتحان كانت صعبة.

وفى نفس السياق قال الطالب يوسف عاطف شعبة علمى علوم أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط مش صعب جدا.

وقال الطالب أحمد أبوالعينين علمى رياضة ان امتحان الإحصاء كان صعبًا جدًّا، وفي مستوى طالب في كلية التجارة مضيفةً أن هناك أسئلة مقالية كانت غاية في الصعوبة.

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية 53 الف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومه الأمريكية 344).

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية ( 147 لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وأشار وكيل الوزارة إلى توافر الاعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وصرح وكيل الوزارة، انه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.