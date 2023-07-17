المرأة العربية تختتم تدريب "صياغة السياسات العامة" لجمعيات الشرقية

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اختتمت رابطة المرأة العربية برئاسة المهندسة "فاطمة بدران" رئيس مجلس الإدارة، أعمال الدورة التدريبية الخاصة بـ "كتابة وصياغة السياسات العامة" والمنعقدة لتدريب رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية وعددًا من مديري مكاتب نواب البرلمان والإعلاميين، وذلك علي مدار يومين بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بمشاركة النائبة هويدا غانم، والنائبة الدكتورة هند حازم، عضوات مجلس النواب، والخبيرة بلقيس عبد المنعم سعد هجرس، محاضرة التدريب والمستشارة السابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي، وفاتن عبد الرازق أبو السعود، رئيس رابطة المرأة العربية بالشرقية.

قالت الدكتورة "مني علي الدين"، مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن الدورة التدريبية تضمنت تدريب المشاركين على أسس كتابة أوراق السياسات، وذلك من خلال التعرف على مفهوم السياسات العامة وأهميتها ومنهجية تحليلها وتقييمها، فضلاً عن اكتساب مهارات صياغة أوراق السياسات وطرق عرضها وتقديمها، بجانب فهم كيفية استخدام أوراق السياسات في دعم تنفيذ السياسات والإصلاحات.

وأوضحت مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن البرنامج التدريبي عقد على مدار يومين ضمن مشروع "تمكين المرأة للحصول علي حقوقها الإنسانية" والذي تنفذه رابطة المرأة العربية في عدد من المحافظات.

تكريم مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية

وأضافت "مني علي الدين"، أنه خلال فعاليات الافتتاح تم تكريم الدكتورة "عايدة عطية"، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، بإهدائها شهادة تقدير ودرع رابطة المرأة العربية، لجهودها الاستثنائية التي قدمهتا ولازالت تقدمها في دعم قضايا المرأة وتقدمها والنهوض بها، والذي يعد نهوض وتقدم للمجتمع ككل، حيث أصبحت بعملها الدؤوب في التثقيف ونشر الوعي رمز وأيقونة للمرأة الشرقاوية.

أعرب المشاركون عن شكرهم العميق للقائمين علي تنظيم الدورة التدريبة على ما بذلوه من جهد لتنظيم التدريب ليخرج بهذا الشكل الراقي والمتميز، مشيدين بالدور البالغ الأهمية الذى تقوم به رابطة المرأة العربية فى تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشرى فى مختلف المؤسسات وخاصة الجمعيات الأهلية، بما ينعكس على قدراتها في مواكبة كافة التطورات، كما أشادوا بمستوى التدريب وما اكتسبوه من معلومات وخبرات، موضحين أن رابطة المرأة العربية تعد حاليًا من أهم مراكز التدريب فى الوطن العربى.

تكريم المشاركين ومنحهم شهادات تقدير

وفي الختام تم تكريم المشاركين ومنحهم شهادات تقدير باجتياز الدورة التدريبية بحضور عضوات مجلس النواب.