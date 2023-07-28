حققت المستهدف بــ 129%.. المنيا الأولى في توريد محصول القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، إذ تم توريد 371، 913، 473 ألف طن، من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 129.55%.

مؤكدًا أن المساحة المنزرعة بلغت 243 ألف فدان هذا العام، وشدد محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة كافة للتوريد سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقًا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.

وكانت مديرية التموين بالمنيا، قد أعلنت أن أعمال التوريد لمحصول القمح بالشون الحكومية والصوامع قد بدأت في 15 إبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ التدابير اللازمة كافة لتسهيل أعمال الوريد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 371، 913، 473 ألف طن من محصول القمح، بصوامع الشركة القابضة وقطاع المطاحن، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 129.55%، موجهًا بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق، والتعاون بين المديرية والأجهزة التنفيذية كافة لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرًا وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

مؤكدًا متابعة التقارير الخاصة كافة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وأضاف وكيل الوزارة أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل العقبات كافة خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول.

وتحدث محمد سليمان، أحد مزارعي المنيا، أن أعمال توريد محصول القمح للعام 2023، جاءت مراعية لظروف المزارع المنياوي، وتمت أعمال التوريد بيسر وسهولة من دون تعطيل من قبل مسؤولي الشون والصوامع الحكومية، وتم صرف مستحقات موردي محصول القمح بالمنيا بشكل عاجل وسريع.

وأضاف حسين جمال، أحد مزارعي المنيا، أن أعمال توريد محصول القمح للعام 2023، تمت من خلال لجان لفرز النوعية، وإنهاء أعمال التوريد وصرف المستحقات من دون تعطيل يذكر، شاكرًا جهود مديرية التموين بالمحافظة، وكذلك متابعة على مدار الساعة من قبل اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا.