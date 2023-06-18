جامعة القاهرة تنظم قافلة طب أسنان في الجيزة

نظمت كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، قافلة طبية بحي الهرم في محافظة الجيزة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن القافلة شملت تخصصات جراحة الوجه والفكين، وحشو وتنظيف الأسنان، والكشف العام، والكشف عن الأمراض السرطانية المبكرة بالفم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن القافلة قدمت خدماتها لـ 225 حالة عامة، و76 طفلًا، و169 من كبار السن، و69 حالة تحويل لاستكمال العلاج بمستشفيات الكلية في قصر العيني والشيخ زايد.

التوسع في طب الأسنان جامعة القاهرة

وقال الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لجدول قوافل تم وضعه والاتفاق عليه.

وأشار عميد كلية طب الأسنان إلى التوسع الذي تشهده الكلية خلال الفترة الماضية مما مكنها من استقبال عدد حالات أكبر سنويًا خاصة بعد إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد والتي تضم وحدة متقدمة للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة؛ وتعمل على ربط العلوم الأساسية لبيولوجيا الخلايا الجذعية بالتجارب والتطبيقات السريرية.

وأضاف عميد كلية طب الأسنان أن وحدة هندسة الخلايا الجذعية بها مقياس الطيف الضوئي للصفائح الدقيقة لإجراء اختبار الامتصاص المناعي المرتبط بالأنزيم (ELISA) وهو أساس معظم الاختبارات التشخيصية الطبية الحديثة على البشر والحيوانات ويسمح هذا الجهاز للباحثين بقياس الحمض النووي الريبوزى والبروتينات.

وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، الموافق 7 مايو 2023، مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة في الشيخ زايد.

وجاء افتتاح مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات المبنى في إطار جهود جامعة القاهرة لتحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للكلية.

ويتضمن مستشفى كلية طب الأسنان في الشيخ زايد عيادات لعلاج أمراض الأسنان والفم، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات الطبية الحديثة.