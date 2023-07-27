الفريق أسامة ربيع يكشف حقيقة ديون قناة السويس.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لديها 3 ترسانات بواقع 2 ترسانة في السويس وترسانة في بورسعيد، مضيفًا أنه يتم بناء الكراكات من ميزانية القناة.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي بالقناة مهم وهو مشروع كبير، لافتا إلى أنه تم اقتحام هذا الملف بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة لديها 15 كراكة منها كراكتين جديدتين تم الحصول عليهما مؤخرا، لافتا إلى أنه يتم بناء الكراكات من الميزانية الاستثمارية للقناة وليس موازنة الدولة.



وأشار ربيع، إلى أن الاهتمام بواقعة إيفرجيفن كان كبيرا، مشددا على أنه تم العمل على إمداد القناة بالقدرات والإمكانيات، مؤكدا أن القناة ليس عليها أي ديون، بل لديها فائض، وتعمل على زيادة أكثر من العائدات.