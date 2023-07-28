حفل روبي ورامي صبري .. سهرة غنائية في جدة الليلة

يحيي النجمين رامي صبري وروبي، حفلًا غنائيًا، اليوم الجمعة 28 يوليو، في تمام العاشرة مساءً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يشعلا النجمين رامي صبري وروبي الحفل بباقة من أجمل اغانيهما، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

Mbc مصر تنقل حفل روبي ورامي صبري في جدة

وتنقل قناة "MBC مصر" حفل روبي ورامي صبري في سهرة غنائية ضمن فعاليات جدة على الهواء مباشرة في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

روبي ورامي صبري

كعبك عالي لـ رامي صبري

وطرح الفنان رامي صبري، أمس أحدث أغانيه الصيفية “كعبك علي”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة كعبك علي

أغنية "كعبك علي" من كلمات تامر حسين ألحان رامي صبري توزيع جلال حمداوي.

يا ليالي .. روبي وأحمد سعد

وكانت روبي، طرحت أغنية جديدة بمشاركة الفنان أحمد سعد، بعنوان “يا ليالي”، والتي جمعت 3 ملايين و 400 ألف مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

"ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".