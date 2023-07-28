مديرة صندوق عطاء: جهزنا 51 مدرسة بالقاهرة وأسيوط لمساعدة ذوي الهمم (فيديو)

قالت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدمج التعليمي يعني تعلم الأطفال ذوي الإعاقات مع الأطفال الذين لا يعانون من الإعاقة باستخدام الأدوات التي تناسبهم.

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نحاول رفع الوعي بأن الإعاقة ليست مرضا

وأضافت "الرفاعي" في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أننا نحاول رفع الوعي بأن الإعاقة ليست مرضا، لكنه اختلاف، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك تهيئة مكانية للتعامل مع الإعاقات الحركية وتهيئة المناهج لذوي الإعاقات الذهنية والتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات.

نساعد الأطفال ضعاف البصر

وتابعت: “في المرحلة الأولى جهزنا 51 مدرسة بالقاهرة وأسيوط لمساعدة ذوي الهمم، ونساعد الأطفال ضعاف البصر، وندرب الطلاب من خلال مشروعات مختلفة على مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل، كما ندخل التكنولوجيا وعنصر الكمبيوتر بداية من المرحلة الإعدادية وندرب المدرسين، حيث دربنا نحوا من 705 مدرسا أكاديميا واختصاصيا في هذه المدارس”.

