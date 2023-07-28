السفير بسام راضي يبحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي العلاقات الثنائية

استقبل السيناتور “جاسبارى”، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، إذ تم بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في قطاعات عدة، ومنها البرلمانية.

وشدد بسام راضي على تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات في جميع المجالات، خصوصًا زيادة الاستثمارات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.

وعبر السيناتور جاسبارى عن تقدير حزب فورزا إيطاليا لقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة محورية مثل مصر خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة حرية الاعتقاد وقبول الآخر.

كما عبر جاسبارى عن تقديره لما تضمنته رسالة الرئيس للتعزية في وفاة زعيم حزب فورزا إيطاليا الراحل سيلفيو برليسكوني.

جدير بالذكر أن السيناتور جاسبارى يعتبر من قيادات حزب فورزا إيطاليا أحد أقطاب الائتلاف الحاكم الحالي في إيطاليا وقد تولى حقائب وزارية عدة من قبل.