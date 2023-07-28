عاجل
حفل روبي ورامي صبري .. سهرة غنائية في جدة الليلة 4 إصابات في انفجار بوسط مقاطعة روستوف الروسية (عاجل) "مُذنب" يتناول وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.. فيديو مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب.. فيديو موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السفير بسام راضي يبحث مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استقبل السيناتور “جاسبارى”، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، إذ تم بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في قطاعات عدة، ومنها البرلمانية.

txt

الإعلام الإيطالى يبرز تصريحات السفير بسام راضي في مؤتمر روما للطاقة

txt

بسام راضي يستعرض مشروعات توشكى والدلتا وحياة كريمة مع رئيس الايفاد

txt

السفير بسام راضي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا مصريًا في إيطاليا

 وشدد بسام راضي على تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات في جميع المجالات، خصوصًا زيادة الاستثمارات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.

 وعبر السيناتور جاسبارى عن تقدير حزب فورزا إيطاليا لقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة محورية مثل مصر خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة حرية الاعتقاد وقبول الآخر.

 كما عبر جاسبارى عن تقديره لما تضمنته رسالة الرئيس للتعزية في وفاة زعيم حزب فورزا إيطاليا الراحل سيلفيو برليسكوني. 

 جدير بالذكر أن السيناتور جاسبارى يعتبر من قيادات حزب فورزا إيطاليا أحد أقطاب الائتلاف الحاكم الحالي في إيطاليا وقد تولى حقائب وزارية عدة من قبل.

مواد متعلقة

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز مؤسساته

مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر

بعثات مصر بالخارج تحتفل بالعيد القومي

مصر تستدعي سفيرة الدنمارك بسبب تكرار حرق المصحف الشريف

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر إسرائيل

مصر تتابع تطورات الأوضاع في النيجر

الخارجية تكشف تفاصيل تسوية أوضاع المصريين بالخارج بشأن موقفهم التجنيدي

مصر تعزي اليونان في مواجهة تداعيات وآثار حرائق الغابات
الجريدة الورقية