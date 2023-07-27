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الخميس 27 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الشهادة الثانوية
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

يعتمد الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وأبرز ما يتطلع الطلاب لمعرفته في الساعات القليلة الماضية، هو رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك من أجل الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.


ونقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال الضغط هنــــــا، حتى يكون الطلاب مستعدين للحصول على النتيجة فور الاعتماد الرسمي من قبل الأزهر الشريف والمقرر له فى الثانية عشر من ظهر اليوم.

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

 

كان أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

 

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

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موعد مؤتمر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

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تكريم مستشار شيخ الأزهر في حفل تخرج كلية الإعلام جامعة القاهرة

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كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%. 


ومن المقرر أن يعتمد  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

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