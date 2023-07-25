زراعة القناة: "فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير الأكاديمي"

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم فتح القبول بكلية الزراعه لبرنامج تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي (Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security) بدءًا من 1 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023.



وقال رئيس الجامعة إن الدراسة في البرنامج ترتكز على ثلاثة محاور ذات اهتمام دولي وإقليمي ومحلي، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات النظرية والبحثية من خلال تطبيق منهجيات تكاملية لتعزيز الاستدامة الزراعية والسلامة البيئية على الصعيدين المحلي والدولي، كما تهتم بالتغيرات المناخية وعلاقتها باستدامة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.



وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا البرنامج انطلق منذ مارس 2019 ويعد الوحيد على مستوى الجامعات المصرية وهو برنامج ماجستير أكاديمى تكاملى.



ولفت نائب رئيس الجامعة أن طرق التعلم بالبرنامج تتنوع لربط المحتوي النظري بالتطبيق العملي، في حين أشار الدكتور محمد ياسين، عميد كلية الزراعة، أن البرنامج 120 نقطة أوروبية معتمدة ECTS.



وأضاف عميد كلية الزراعة أن الرسائل البحثية بالبرنامج تركز على النظم الزراعية المستدامة، تطبيقات الطاقة المتجدده، تطبيقات الزراعة الرقميه، التدوير المستدام للمخلفات، الزراعة الحيوية، التنوع الزراعي، الأقلمة للتغيرات المناخية.



وأشارت الدكتورة منال محمد حفني، منسق البرنامج، إلى أن البرنامج يقبل الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية والطب البيطري، والعلوم البيولوجية والعلوم البيئية.