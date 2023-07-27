انفراد جامعة الجلالة الأهلية ببرامج دراسية حديثة 2023

كشف الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية عن انفراد الجامعة بـبرامج دراسية عدة على مستوى الجامعات المصرية، تتلاءم مع وظائف سوق العمل المحلية والدولية.

أوضح رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن رؤية الجامعة ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات، من خلال ربط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل وأولوياته.

نوه رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن الجامعة تسعي لتحقيق التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع، لتخريج جيل جديد قادر علي المنافسة محليًّا وعالميًّا.

تخصصات دراسية حديثة في جامعة الجلالة:

محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية

ذكر رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن الجامعة تنفرد ببرامج حديثة عدة وبرامج تتسق مع سوق العمل المحلية والدولية، من بينها: برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وبرنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، وبرنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية شهاده مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا.

لفت رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن الدراسة بدأت بـ 5 برامج دراسية كمرحلة أولى خلال العام الجامعي الماضي 2022 - 2023، في مجالات (الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال)، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية).

أشار رئيس جامعة الجلالة الأهلية أنه سيتم إضافة برامج جديدة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، منها: إدارة الأعمال الرياضية، تكنولوجيا المعلومات، تقنية الرسومات المعلوماتية.

برامج جامعة الجلالة الأهلية:

مجال العلوم الهندسية:

• برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

• برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

• برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية.

• برنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة.

• برنامج هندسة المواد والتصنيع.

• برنامج الهندسة الكهربائية شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا و جامعة الجلالة.

مجال هندسة الحاسب:

• برنامج هندسة الحاسب.

• برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال علوم الحاسب:

• برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية.

• برنامج علوم الحاسب.

• برنامج علوم الذكاء الاصطناعي.

• برنامج هندسة البرمجيات شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا و جامعة الجلالة.

• برنامج تكنولوجيا المعلومات شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا و جامعة الجلالة

• برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا و جامعة الجلالة

مجال العلوم الإدارية:

• برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

• برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية.

• برنامج نظم معلومات الأعمال.

• برنامج إدارة الأعمال شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة.

• برنامج نظم معلومات الحاسوب شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا و جامعة الجلالة.

• برنامج إدارة الأعمال (إدارة الأعمال الرياضية) شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا و جامعة الجلالة.

• برنامج التسويق شهادة مزدوجة من جامعة ولاية أريزونا و جامعة الجلالة.

مجال العلوم الأساسية:

• برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

• برنامج جيولوجيا البترول والتعدين.

• برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

مجال العلوم الصحية التطبيقية:

• برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.

• برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

• برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.

• برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان.

مجال الفنون والتصميم:

• برنامج تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة.

• برنامج التصميم الداخلى.

• برنامج تصميم الموضة والنسيج.

• برنامج الرسوم المتحركة.

• برنامج الفنون البصرية.

• برنامج الموسيقى.

مجال الإنتاج الإعلامي:

• برنامج الإنتاج التلفزيوني.

• برنامج الإنتاج الإعلاني.