بعد رحيلها.. من هى ميلاد سري وتفاصيل رحلتها مع السرطان

رحلت عن عالمنا الفنانة العراقية ميلاد سري، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 45 عامًا بعد صراع دام سنوات مع مرض السرطان، وتستعرض بوابة الوفد أبرز التفاصيل في حياة ميلاد سري.

من هى ميلاد سري؟

اسمها بالكامل ميلاد سري معروف العاني من مواليد ١ فبراير عام ١٩٧٦ في بغداد بالعراق، تعتنق الديانة المسيحية، تنتمي إلى عائلة كاظمية في العراق ، والدها كان يعمل أحد أعضاء الحزب الشيوعي، ووالدتها كانت في وزارة الصحة، ولها ثلاثة أشقاء وشقيقة واحدة.

تفاصيل رحلة ميلاد سري مع الفن:

بدأت النجمة العراقية ميلاد سري رحلتها مع الفن بمشاركتها في حفلات عروض الأزياء ، وظهرت كفتاة إعلانات في بدايتها، وشاركت في كليب برفقة المطرب عبدفلك.

ودخلت ميلاد سري مجال الاستعراض كراقصة استعراضية في فرقة شهرزاد، وبعد ذلك التحقت بالرقص الشرقي حتى كونت فريقًا وصارت راقصة شرقية واحدة برفقة ثمانية عازفين ومغني، وأصبحت تذهب بفرقتها إلى كثير من البلدان منها الدوحة ودبي وسوريا، وفي كثير من المناسبات والحفلات والنوادي.

وفي عام 1995 قررت ميلاد سري أن تدخل مجال التمثيل من خلال عمل مسرحي بعنوان “عقود فرهود” برفقة النجم مهند هادي والمغنية أديبة وأخرجها وألفها حسين علي صالح وتم عرضها على مسرح بغداد ومحافظات أخرى.

وشاركت سري أول أعمالها الدرامية بمسلسل “الوحاش” وتعددت أعمالها حتى أصبحت تلتحق بأدوار رئيسية ومنها مسلسل “مناوي باشا ج١،٢”، حتى أصبحت من النجوم المشهورين في العراق ببعض الأعمال الدرامية الناجحة وبرفقة النجوم الكبار.

رحلة ميلاد سري مع السرطان:

أصيبت الفنانة ميلاد سري بمرض السرطان في عام 2011، وخضعت للعلاج وتحسنت حالتها الصحية ولكن مع بداية عام ٢٠١٨، أصيبت مرة أخرى ميلاد سري بالرسطان، إذ تعرضت لسرطان الأذن الوسطى وهو نادر الحدوث” وهاجمها المرض بشدة حتى رحلت عن عالمنا.

الحياة الشخصية لميلاد سري:

تزوجت ميلاد سري عام ١٩٩٠ برجل من خارج الوسط الفني، وفي عام ١٩٩٢ رزقت منه بابنها ليث، ولكنهما انفصلا وظلت فترة كبيرة بمفردها تربي ابنها حتى قررت الزواج مرة أخرى عام ٢٠٠٧ أيضًا من خارج الوسط الفني.