الحوار الوطني.. سمير صبري:  التحديات كبيرة فى بيئة الصناعة والاستثمار

قال سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار الخاص بالحوار الوطنى، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التصديق على توصيات الحوار الوطنى محل التوافق تعد دفعة قوية للعمل بأروقة الحوار الوطنى، والسعى نحو الوصول إلى توصيات من شأنها أن تكون دافع رئيسى لمواجهة إشكاليات الاستثمار والمنظومة الصناعية.

وأضاف صبري فى جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن التحديات كبيرة فى بيئة الصناعة والاستثمار ومن ثم التوافق على توصيات من شأنها مواجهة هذه التحديات ستكون دافعة قوية لتحقيق نتائج على أرض الواقع تدعم بيئة الاستثمار والصناعة وذلك فى ضوء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى إلى أن مناقشات الجلسة الجديدة اليوم تأتى بالانعقاد المشترك بين لجنة الصناعة والاستمثار الخاص من أجل دعم بيئة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر لا تحتاج توصيف لمشكلتها فكافة المتابعين للمجال العام والمهتمين بالشأن الاقتصادي يعرفون جيدا أين الأزمة ونبحث جميعا حلول بديلة للتطوير.

وتابع صبري، "أنتظر من المشاركين اليوم أن يتحدثوا أكثر عن الحلول والتوصيات وكيفية دعم الصناعة والاستثمار مش عاوزين تاني طرح للمشاكل لإن كلنا عارفينها".

وأوضح صبري، أن الصناعة تشارك في الناتج المحلي بنسبة 17% ويجب بحث أفكار لزيادة هذه الانتاجية خلال مدة زمنية قليلة، موضحا أن إجمالي إنتاج الصناعة المصرية لا يتحاوز 700 مليار جنيه فقط.

وشدد صبري، على ضرورة تحديد أولويات الدولة المصرية في الصناعة من أجل التصدير وغزو الأسواق الأجنبية، مضيفا "الإمكانيات اللي عندنا كبيرة سواء موقع جغرافي مميز نهضة في البنية التحتية تاريخ عريق كل دي مميزات لازم ناخد منها وندعم الصناعة ونبدأ ناخد وضعنا بين دول العالم".