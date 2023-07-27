15 شراكة دولية مع جامعة النيل الأهلية لتوفير درجات مزدوجة

كشف الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن وجود أكثر من 15 شراكة مع جامعات دولية توفر برامج التبادل والدرجات المزدوجة للطلاب كمنظور عالمي وخبرة تعليمية وحياتية دولية قيمة.

وأوضح رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة قائمة على أربعة محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليهم، وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم، والبحث العلمي، والابتكار و ريادة الأعمال، والتأثير المجتمعي الإيجابي.

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية أنها الجامعة الأولى على مستوى الجمهورية في النشر العلمي لكل عضو هيئة تدريسن، والجامعة الريادية الأولى على مستوى إفريقيا للعام 2023 / 2024، وما تشهده الجامعة من نظام تعليمي ومجالات بحثية يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويؤكد ذلك أن كل خريجي الجامعة لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدوا مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا.

كليات جامعة النيل الأهلية

مؤتمر جامعة النيل الأهلية

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة تضم حاليًا 5 كليات، هي: إدارة الأعمال، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وكلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية دراسات عليا في إدارة التكنولوجيا، وجاري الانتهاء من إنشاء خمس كليات جديدة سيتم بدء الدراسة بها في سبتمبر 2024 لتلبية الاحتياجات الوطنية، وهى كليات الهندسة البيئية والطاقة، وكلية الاستدامة وعلو المياه والغذاء، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الرقمية، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الدراسات العليا في التعليم.

وأوضح الدكتور وائل عقل أن جامعة النيل حققت المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية في النشر الدولي في الفترة من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢١، كما حققت جامعة النيل المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية وفقا لتصنيف QS، وحققت المرتبة ٨ في التصنيف العالمي لكليات الهندسة وفقا لتصنيف scimago، هذا بالإضافة إلى شراكات تمت مع الاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز ٣ مليون يورو بهدف تطوير البنية التحتية والتعليم بالجامعة.

وأشار أن جامعة النيل الأهلية تضم أكثر من 30 مختبرا عالية التقنية تمكن الطلاب من اكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم مع مواكبة آخر التطورات في السوق، بجانب 7 مراكز بحثية ومراكز تطوير صناعية، حيث يتمتع الطلاب بفرصة العمل في المشاريع المتطورة والمساهمة في تطوير المعرفة في مجالهم، كذلك أكثر من 200 بحث علمي منشور تم إعدادها بواسطة طلاب الجامعة، كما أن لدى الطلاب ملفات تعريفية معترف بها دوليا من قبل أفضل المؤسسات البحثية وقواعد البيانات العالمية، بخلاف أكثر من 380 منحة دراسية ممولة بالكامل أو جزئية، ويعمل في مراكز جامعة النيل البحثية والمتخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة مثل الأنظمة الهندسية المتقدمة والإلكترونيات الدقيقة والمعلوماتية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل.

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة أنشأت مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية والذي ينفذ مبادرة رواد النيل الوطنية والتي يمولها البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لخلق نموذج ناجح للحاضنات التكنولوجية وترابطها مع الجامعة.

ودعم المركز من خلال مبادرة رواد النيل أكثر من 270 شركة ناشئة في مرحلة الحضانة، وأكثر من 730 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتجاوز إجمالي الإيرادات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو المليار جنيه، وقامت الجامعة بتدريب وتأهيل أكثر من ١٤ ألف شاب ليتمكنوا من مهارات الابتكار وريادة الأعمال.

مؤتمر جامعة النيل الأهلية

وكشف رئيس جامعة النيل عن قدرة الجامعة على تخريج طالب قادر على الاندماج في سوق العمل في كافة الشركات والتخصصات، خاصة وأن الجامعة قدمت ما يقرب من ١٦٠٠ وظيفة جديدة لسوق العمل، وأن خريجيها يمتلكون مهارات حل المشكلات بطريقة البحث العلمي.

وقال إن طلاب جامعة النيل ومراكزها التخصصية يشاركون في تنفيذ عدد من المشروعات البحثية الريادية مثل مشاريع آليات الري الحديث والزراعة الذكية والجينوم المصري والذكاء الاصطناعي والمشروعات التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المصري، كما أن الجامعة تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب في مجالات متنوعة، وقد تم تصميم برامجها القائمة على التكنولوجيا والأعمال التجارية ومراكزها البحثية لتتناول مواضيع وقضايا ذات أهمية حيوية للنمو الاقتصادي، والازدهار بشعب مصر والمنطقة والمشاركة في الأبحاث التطبيقية المتطورة.

وفي مجال خدمة المجتمع، أشاد رئيس الجامعة بدور كلية التعليم المستمر ومركز التعلم التنفيذي (Executive Education) بدورهما في دعم فئات المجتمع المختلفة بتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية، وكذلك نشاط الجامعة البارز في المجتمع من خلال الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية ومساهمتها في تنظيم الندوات المجتمعية ودعوة أعلام الأدب والفن والثقافة.

منح دراسية في جامعة النيل الأهلية

مؤتمر جامعة النيل الأهلية

وأعلن رئيس الجامعة تقديم جامعة النيل عدد من المنح الدراسية بنسبة 100 في المائة لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM ، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة.

ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10في المائة ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10 في المائة، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5 في المائة للتميز في الرياضة، مؤكدًا أن الدراسة بجامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأعلن رئيس جامعة النيل الأهلية، عن اختيار الدكتور محمود محيي الدين، رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، خلفًا للسياسي البارز عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، مؤكداً أن مجلس الأمناء قرر منح العضوية الدائمة للسيد عمرو موسى في مجلس الأمناء نظرًا لدوره وجهوده العظيمة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس أمناء الجامعة لدورتين.

وائل عقل رئيس جامعة النيل

وقدم رئيس جامعة النيل الأهلية الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة الحاليين والسابقين لجهودهم في دعم وتطوير التعليم، ودعم الجامعة بما يجعلها تواكب كافة التطورات الخاصة بجامعات الجيل الرابع، ومؤكدا أن مجلس الأمناء يدعم الجامعة في توفير مصادر التمويل والدخل والتواصل مع المجتمع الخارجي، ومؤكدا أن الدكتور محمود محيي الدين، الرئيس الجديد لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وهو رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي شهد تكريم عدد من الصحفيين القائمين على تغطية ملف التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وحضر المؤتمر الصحفي من الجامعة الدكتور أحمد رضوان، نائب رئيس الجامعة للبحوث، والدكتور عصام رشدي، نائب رئيس الجامعة للتنمية وشئون المجتمع، والدكتور علاء إدريس، نائب رئيس الجامعة للابتكار والتطوير الاستراتيجي، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور عمرو صفوت، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتور أحمد المهدي، عميد تكنولجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والدكتور أحمد عواد، المدير الأكاديمي لكلية التعليم المستمر، والدكتور محمود ناجي، مدير تطوير الاعمال بكلية التعليم المستمر.