نتيجة الثانوية العامة 2023| إعلان نسب النجاح في 3 مواد جديدة

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، نسب النجاح في ثلاث مواد جديدة قبل نتيجة الثانوية العامة للعام 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1 في المائة، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5 في المائة ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9 في المائة ، وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المائة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



وأضافت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وحصل نحو 11 ألفا و372 طالبا وطالبة على فوق الـ95 في المائة في امتحان الكيمياء من أصل 473 و823 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان من الشعبة العلمية.