تنسيق الكليات 2023| 10 جامعات تكنولوجية معتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود 10 جامعات تكنولوجية معتمدة في مصر، تدخل تنسيق الجامعات 2023.



وأنشئت الجامعات التكنولوجية بالقانون رقم (72) لسنة 2019 لتبدأ بالدراسة في ثلاث جامعات، هي: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية.

وبدأت الدراسة العام المنصرم بسبع جامعات تكنولوجية جديدة، وهي: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة مصر الدولية التكنولوجية.

وخُصصت الجامعات التكنولوجية للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعه، وتقبل 20 في المائة من حاملي شهادة إتمام الثانوية العامة.

نظام الدراسة في الجامعات التكنولوجية

تبلغ مدة الدراسة في الجامعات التكنولوجية أربع سنوات بنظام (2+2) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط والخروج إلى سوق العمل أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا.

ويشترط للقبول في الجامعات التكنولوجية اجتياز الطالب اختبار القدرات الذي يعقد بالكليات قبل الترشيح، ويتم القبول بها حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة: الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، والمعاهد.

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح متحدث التعليم العالي أن التوعية بالمؤسسات المعتمدة تحول دون وقوعهم فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد متحدث التعليم العالي تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة المقبلة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

أسماء 10 جامعات تكنولوجية

وأنشئت الجامعات التكنولوجية وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم عشر جامعات تكنولوجية وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).