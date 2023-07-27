محافظ الشرقية: لا ندخر جهدًا في توفير الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

جاء ذلك خلال استقباله السيدة "س. س. ع" بمكتبه بالديوان العام لتسليمها عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان، نظراً لظروفها الاجتماعية والصحية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها .

وحرصت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني علي اهداء السيدة الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية اللازمة لفرش الوحدة السكنية المخصصة لها دعمًا منهم في تلبية احتياجاتها المعيشية نظرا لظروفها الصحية والاجتماعية.

ومن جانبها أعربت السيدة "س.س.ع" عن امتنانها وتقديرها لاستقبال محافظ الشرقية لها بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان وكذلك توفير أثاث منزلي وأجهزة كهربائية مساهمة من مؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة لها.

وكانت السيدة "س. س. ع" قد أجرت بمداخلة تليفزيونية من خلال برنامج مساء DMC للإعلامية ايمان الحصري والمذاع علي قناه DMC طالبت فيها بتوفير سكن مناسب لها ولأسرتها ليقرر المحافظ تخصيص وحدة سكنية من الوحدات الاولي بالرعاية بمدينه العاشر من رمضان لها استجابة لطلبها وتلبية لرغبتها ومراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية.

حضر اللقاء عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالشرقية.