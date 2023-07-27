اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. أعراضه وطرق الوقاية

في الثامن والعشرين من يوليو كل عام، يًحيي العالم اليوم العالمي لالتهاب الكبد، وذلك من أجل التوعية بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يسبب التهاب الكبد الذي يؤدي إلى مرض وخيم وهو سرطان الكبد.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن اليوم العالمي لالتهاب الكبد:

سبب الاختيار

تم اختيار اليوم العالمي لالتهاب الكبد في الثامن والعشرين من يوليو وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد العالم الدكتور باروك بولمبرغ الحائز على جائزة نوبل، الذي يعود إليه الفضل في اكتشاف فيروس التهاب الكبد B واستحداث اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له.

شعار الاحتفال

شعار الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبد هو"التهاب الكبد أدويته الان أرخص.. وفروا العلاج لانقاذ الارواح".

والتهاب الكبد هو مرض يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل الصحية ويمكن أن يكون قاتلا.

يوجد خمس سلالات رئيسية من فيروس التهاب الكبد، ويشار إليها بالأنماط، وأحيانًا تصيب جميعًا الكبد بالمرض. A، وB، وC، وD و E

أعراض المرض

الحمى

التعب

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا

ألم في البطن

الغثيان

القيء

بول داكن

ألم الفاصل

فقدان الشهية

فقدان الوزن

إصفرار الجلد والعين

طرق الوقاية

ضرورة تناول التطعيمات في المواعيد المحددة لمنع انتقال العدوى.

الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيدًا.

عدم استخدام المرحاض في الاماكن العامة.

تجنب تناول اللحوم والاسماك النيئة.

طهي الطعام جيدًا.

الاهتمام بغسل الخضراوات والفواكه جيدا للتأكد من عدم انتشار الفيروسات عليها.