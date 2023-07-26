محمود محيي الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

أعلن الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، ترأس الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي، مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية الجديد لفترة زمنية تبلغ أربع سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس جامعة النيل الأهلية في مقر الجامعة بالشيخ زايد، اليوم الأربعاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية إن مجلس أمناء الجامعة يدعم وضع سياسات التنمية، وتوفير الاحتياجات الماديات، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء شهد رئاسات عظيمة.

ووجه رئيس جامعة النيل الأهلية الشكر لعمرو موسى على فترة توليه رئاسة مجلس الأمناء منذ مارس 2015 وكان يقود مجلس قامات من رجال الأعمال والتعليم والسياسية وتوظيف الإمكانيات لتحقيق نمو الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة النيل الأهلية أن مجلس الأمناء يضم: إبراهيم محلب وعلي عيسى وجلال السعيد وعمرو بدر الدين، وعمر الدماطي، ونرمين الطاهري.

فتح التقديم في جامعة النيل الأهلية

وائل عقل رئيس جامعة النيل

وأعلنت جامعة النيل الأهلية فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت جامعة النيل الأهلية باب التقديم المباشر لكليات الجامعة في أربع كليات، وهي: الهندسة والعلوم التطبيقية، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية.

وذكر رئيس جامعة النيل الأهلية فتح خمس كليات جديدة في سبتمبر 2024، وهي: علوم الأرض والطاقة وعلوم البيئة، وكلية الدراسات العليا في التعليم، وكلية الاستدامة وعلوم الماء والأمن الغذائي، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الرقمية، وكلية الآداب والعلوم.

وأوضح رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة تستهدف الريادة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأهيل خريجيها لسوق العمل الدولي.

وتوفر جامعة النيل الأهلية فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الذين يتمتعون بالموهبة والإمكانات العالية من خلال تقديمها لعدد كبير من المنح الدراسية والخصومات لكثير من الطلبة.

وتعد جامعة النيل الأهلية الجامعة الأولى من نوعها في مصر التي تعد مؤسسة بحثية متميزة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، وتوفر بيئة بحثية تساعد الطلاب على إنجاز أفضل البحوث الأكاديمية التي تؤهل إلى دخول سوق العمل بسهولة.

