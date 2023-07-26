استمرار مبادرة «لقمة حلوة» لتدريب السيدات على كيفية عمل الحلويات بالبحر الأحمر

تتواصل فاعليات البرنامج التدريبى، الذى ينظمه فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، تحت عنوان مبادرة لقمة حلوة، والذي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية عمل الحلويات بطرق سهلة وبسيطة بالتعاون مع أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سوما بأى بالغردقة.

ويشارك فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في فعاليات البرنامج التدريبي .

يأتى هذا في إطار التواصل المستمر لفرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر مع الجهات و الهيئات التنفيذية و مؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى النهوض بالمرأة في كافة المجالات ودعمها على كافة المستويات وتمكنها اقتصاديا .

ويتم المبادرة على مدار أسبوع في الفترة من 23 يوليو 2023 حتى 30 يوليو 2023م .

وأدار فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي صلاح عبيد - عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بمدينه الغردقة، كما أدار فعاليات التدريب العملي اليوم كل من الشيف عمر عبد الله – مدير بالمطبخ، والشيف عمر –شيف بالفندق ، والذين قاموا بتعريف المتدربات بأساسيات صنع الحلويات مثل استخدام المكونات الأساسية والتقنيات المختلفة للعجن والخبز ، وتأثير المكونات المختلفة على الشكل والمذاق، أيضا طرق التزين المختلفة ، وطرق التقديم، والالتزام بمعايير السلامة والجودة للمنتجات المستخدمة .

وحضر التدريب السيد بوريس –المدير العام للفندق ، و حنان مصطفى مدير إدارة الموارد البشرية بمجموعة فنادق بالغردقة و داليا جاد- مديرة الموارد البشرية بالفندق و ريم عطا الله –متخصصة الموارد البشرية بالفندق.

وتهدف المبادرة إلى دعم جهود الدولة والمجلس القومي للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والتي تساعدها على استثمار طاقتها وقدرتها وتوسيع خيارات العمل أمامها من خلال عمل مشروع صغير لها، حيث يتم تدريب عدد 10 من السيدات من ابناء الغردقة .

المبادرة

المبادرة

المبادرة