تطوير وتجميل ميدان البلاچات بحيِّ أول الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، بتطوير ورفع كفاءة ميدان البلاچات تقاطع شارع أم كلثوم وطريق البلاچات، حيث تم إزالة جميع المخلفات والأتربة بالميدان أمام كوبري الثلاثيني، بالإضافة إلى زراعة نجيل صناعي وتركيب إنترلوك ودهانات بالميدان، وذلك بمعدات وعمال حي أول الإسماعيلية.

ومن جانبه أكد رئيس حي أول، أن تكليفات محافظ الإسماعيلية نحو تطوير الميادين بالأحياء تأتي في إطار تحسين الصورة البصرية بالميادين العامة؛ لإبراز قيم الجمال ولعودة الطابع المميز للمحافظة، مؤكدة أهمية تطوير الميادين استعدادًا لموسم الصيف والإجازات واستقبال المحافظة لزوارها من محافظات الجمهورية.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الوجه الجمالي المميز للمحافظة، والاهتمام بتجميل الشوارع والميادين العامة