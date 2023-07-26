لطلاب الثانوية العامة| رابط التقديم في جامعة النيل الأهلية 2023

أعلنت جامعة النيل الأهلية عن الرابط الرسمي لتقديم طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت جامعة النيل الأهلية باب التقديم المباشر لكليات الجامعة في أربع كليات، وهي: الهندسة والعلوم التطبيقية، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية.

رابط التقديم في جامعة النيل

جامعة النيل الأهلية

وحددت جامعة النيل الأهلية الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية.

ودعت جامعة النيل الأهلية طلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات إلى التقدم عبر موقع الجامعة الإلكتروني من هنا.

ووجهت جامعة النيل طلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات إلى التعرف على متطلبات الاقديم لكل شهادة من خلال رابط مخصص لذلك (اضغط هنا).

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات التقدم بشكل مباشر من خلال زيارة جامعة النيل الأهلية في الشيخ زايد.

منح جامعة النيل الأهلية

وكشفت جامعة النيل الأهلية عن تقديم منح دراسية بنسبة 100 في المائة لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM.

وأكدت جامعة النيل استمرار تقديم المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة.

ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10 في المائة، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10 في المائة، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5 في المائة للتميز في الرياضة.

وتتيح جامعة النيل الأهلية لطلابها إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الامريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما تتيح الدراسة بجامعة النيل الأهلية للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفين في أهم الشركات العالمية مثل آبل، وهواوي، وفودافون، وفاليو، ومايكروسوفت.

