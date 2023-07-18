10 أسباب تدفعك للدراسة في تركيا

عند البحث بين المنح الدراسية الأكثر شعبية عند لطلاب العرب ستجد تركيا على رأس هذه القائمة، حيث أن السفر للدراسة في تركيا يتوفر في مختلف المراحل الدراسية بدأً من الثانوية وصولاً للدكتوراه في كافة المجالات، ولكن إذا كنت تريد السفر إلى تركيا ولديك حيرة عن ماهية المميزات التي تجعلك تختار أن تسافر للدراسة هناك، فإن هذا المقال سيخبرك عشرة أسباب مقنعة جداً…فتابع القراءة.

كيف تكون الحياة الجامعية في تركيا؟

تتميز الحياة الجامعية في دولة تركيا بالأمان والحرية والتنوع الثقافي، حيث أن الطلاب الوافدين إلى تركيا كثر ويحملون ثقافاتهم وأفكارهم المختلفة، مما يتيح للطلاب مشاركة أفكارهم وخبراتهم في مختلف المجالات والتخصصات وبناء معرفة قوية، كما أن المدينة بجمالها وتنوع الفصول فيها على مدار العام تخلق جواً من التوازن النفسي عند الطالب للدراسة وتحقيق درجات أفضل هذا بالإضافة للمزايا الكثيرة التي سيجدها الطالب هناك.

10 مميزات للدراسة في تركيا

بالإضافة إلى كون تركيا توفر أكبر عدد من المنح للطلاب العرب في كل عام، وتساعدهم على تحقيق أحلامهم دون وجود قوانين صارمة على الدرجات الدراسية تحرم الطالب من إكمال تعليمه في الفرع الذي يرغب به، فإن الدراسة في تركيا تمتلك مميزات كبيرة جداً وهي:

ترتيب أكاديمي عالمي جيد جداً

تهتم تركيا بقطاع التعليم بشكل جيد لدرجة بلوغها المرتبة السابعة والسبعين في العالم من حيث الوصول للتعليم العالي، مما يجعل الشهادات التي يحصل عليها الطالب في تركيا مؤهلة للقبول في الدول الأوروبية سواء للعمل أو استكمال رحلة التعليم العالي.

وجود تعليم بجودة عالية

تندرج العديد من الجامعات التركية تحت قائمة أفضل 500 جامعة في العالم من حيث المستوى الأكاديمي، كما أن الجامعات التركية تقدم 60 ألف برنامج تعليمي مختلف مما يوفر تنوعاً في الاختيار ومرونة في التعلم.

توفير أسعار مخفضة للطلاب

سواء في المواصلات العامة حيث يحتاج الطالب الجامعي للمواصلات طوال فترة الإقامة للدراسة مما يجعل وجود خصومات على تذاكر المترو والمواصلات أمراً ضرورياً، بالإضافة إلى وجود أسعار مخفضة للطلاب في الأماكن السياحية والترفيهية لإعطائهم فرصة الاستمتاع وتكوين حياة اجتماعية داخل البلاد خلال فترة الدراسة.

تأمين البنية التحتية للجامعات

من أهم الأمور التي يجب على أي جامعة أن توفرها للطلاب هي البنية التحتية المؤمنة، ولحسن الحظ فإن جامعات تركيا تمتلك بنية تحتية قوية جداً من حيث القاعات والتنظيم والمرافق العامة والمكتبات، مما يجعلها بيئة مريحة للدراسة.

توفير أبسط إمكانيات الحياة الطبيعية

حيث لا يفكر الطلاب بأمور معيقة لحياتهم في فترة الدراسة مثل قلة وجود الكهرباء أو الانقطاع المفاجئ الماء، أو ارتفاع اسعار المواد الغذائية، لأن تركيا توفر أبسط الإمكانيات للطالب ليركز على أهدافه في الدراسة.

توفير بيئة اجتماعية لبناء علاقات جيدة

وهي من أهم الأشياء التي يكتسبها الإنسان في المرحلة الجامعية، حيث أن الجامعة تتيح بناء علاقات قوية وذات مصالح جيدة على المدى البعيد، وهي بيئة صحية جداً لصقل هوية الإنسان وبناء شخصيته.

التكنولوجيا المتقدمة في الجامعات

حيث توفر الجامعات أفضل الأجهزة والحواسيب والطابعات وغيرها من المستلزمات الدراسية بشكل يواكب العصر الحديث والتكنولوجيا، ويتم تدريب الطلاب على استخدام التكنولوجيا بما ينفعهم في حياتهم العملية.

فرصة التعرف على مدن تركيا

إن السياحة في تركيا هي من أبرز الأمور التي يطمح إليها أي طالب يسجل على إحدى منح تركيا للبدء في الدراسة، وذلك بسبب المناظر الطبيعية والخلابة في تركيا واختلاف مظاهر المعيشة بين المدن، مما ينمي حوافز الرغبة في السياحة داخل البلاد والاستمتاع بطبيعتها الجميلة.

تعلم اللغة التركية

إن تعلم لغة جديدة بالإضافة للغة الإنجليزية هو مطلب كبير في سوق العمل، مما يجعل تعلم اللغة التركية ذو فائدة عظيمة على الطالب، وخاصةً إذا كان يريد أن يعمل في تركيا بعد التخرج.

تعدد الثقافات في الجامعة

يتوافد للجامعة أعداد كبيرة من الطلاب بشكل سنوي، مما يجعل فرص التعرف على طلاب من دول وقارات مختلفة أمراً سهلاً وبالتالي يمكن تكوين علاقات ذات تأثير جيد على المدى البعيد.

شروط التقديم في الجامعات التركية

يشترط على الطالب قبل أن يتم قبوله في أحد الجامعات التركية أن يكون لديه:

إجادة اللغة التركية أو الانجليزية حيث أن بعض الجامعات يشترط وجود اللغة التركية وبعضها يشترط اللغة الإنجليزية ومنها ما يشترط اللغتين معاً.

اجتياز امتحان set وهو اختبار دولي للقبول في الجامعات يهدف إلى إظهار قدرات الطلاب على التحصيل العلمي والمعرفي في الجامعة.

اجتياز امتحان ys وهو اختبار خاص بالأجانب الذين يريدون دخول الجامعات التركية يهدف إلى قياس المهارات الرياضية للطلاب في كافة المجالات الرياضية.

خطوات التسجيل في الجامعات التركية

إذا كنت تريد التسجيل في أحد الجامعات التركية التي تريد الدراسة فيها فيجب عليك أن تقوم بالآتي:

استخراج صورة عن جواز السفر.

استخراج صورة شخصية جديدة.

إحضار شهادة التخرج من المدرسة الثانوية بعد تصديقها و استخراج كشف الدرجات النهائية للامتحانات.

إحضار رسالة تزكية في حال أردت التقديم على الماجستير.

احضار شهادة توفل toefl أو آيلتس ielts في حال وجودها.

مواعيد التسجيل بالجامعات التركية

يبدأ التسجيل في الجامعات الحكومية مع بداية شهر أبريل وينتهي مع بلوغ شهر سبتمبر وقد ينتهي قبل ذلك في حال امتلاء المقاعد الدراسية في الجامعة.

بينما يبدأ التسجيل في الجامعات التركية الخاصة مع بداية شهر مارس وينتهي التسجيل فيها مع نهاية شهر أكتوبر.

هل تتوفر فرص العمل بعد التخرج بتركيا؟

بالتأكيد فإن التخرج من الجامعات التركية يضمن للطالب أن يعمل في الوظائف المتاحة داخل تركيا، وتتوفر العديد من فرص العمل إما عن طريق شركات التوظيف أو مواقع التوظيف عبر الإنترنت، وتزيد فرص الحصول على وظيفة أفضل لمن يتكلمون باللغة التركية بشكل أفضل.

هذه هي المميزات التي ستجدها خلال الدراسة في تركيا، وفي النهاية نتمنى لك الحظ الموفق في اختيار أفضل الجامعات قبل السفر للدراسة في تركيا، والحصول على أفضل الوظائف من خلالها.