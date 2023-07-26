تطبيق نظام التعليم الذكي في جامعة النيل الأهلية

كشف الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن تطبيق نظام التعليم الذكي في الجامعة لتحقيق الأهداف وتدارك أية إشكاليات تواجه الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة النيل الأهلية اعتماد الجامعة على النظم الإلكترونية في المناهج الدراسية وقياس قدرات وإمكانيات الطلاب وتقييمهم والتواصل معهم بشكل إلكتروني.

أهداف جامعة النيل الأهلية

وقال الدكتور وائل عقل إن جامعة النيل الأهلية أنشئت بقرار واضح المعالم لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت رئيس جامعة النيل إلى توجه الدولة منذ عام 2003 لإنشاء جامعات بحثية ريادية، وبالتالي تأسست الجامعة على هذا الأساس.

وأوضح رئيس جامعة النيل أن الجامعة تهتم بالدراسات العليا، والابتكار والبحوث التطبيقية، وريادة الأعمال، وتطوير المجتمع، والشراكات العالمية، ومنارة للعلماء المصريين بالخارج.

ونوه رئيس جامعة النيل الأهلية أن محاور رسالة الجامعة تتضمن: التعليم والتعلم المبنى على الجدرات، والبحوث التطبيقية، والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المجتمع.

قدرات خريجي جامعة النيل الأهلية

وأشار رئيس جامعة النيل إلى أن قدرة الطلاب والباحثين على البحوث التطبيقية، واحتوائها على عدة حاضنات تكنولوجية والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة في ريادة الأعمال وحقق عائد اقتصادي وعدد كبير من الشباب المؤهلين.

وأكد الدكتور وائل عقل أن جامعة النيل الأهلية قادرة على تخريج رجال صناعة وفنان وباحثين على أعلى مستوى عالمي، مشيرا إلى استهداف الجامعة لتخريج طالب قادر على الاندماج في سوق العمل.

ولفت الدكتور وائل عقل إلى احتواء جامعة النيل على خمس كليات وست حاضنات تكنولوجية ومركزين اثنين تطوير صناعة، تضم أربعة آلاف طالب وطالبة و125 باحثًا متفرغًا.

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة تسعى لتأهيل طلابها لسوق العمل، من خلال اكتسابهم مهارات حل المشكلات بطريقة البحث العلمي، وتواصلهم مع شركات ريادة الأعمال، وأن يكون جزء من الجامعة في التواصل الاجتماعي، وبالتالي أغلى أنظمة الجامعة إلكترونية لتسهيل جميع مهام التقييم والتواصل.

وتحتوي جامعة النيل الأهلية على ست كليات، وهي: الهندسة والعلوم التطبيقية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية، وإدارة الأعمال، دراسات عليا في إدارة التكنولوجيا.