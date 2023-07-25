الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

هل يتقدم طلاب الثانوية العامة 2022 لتنسيق الجامعات؟ التعليم العالي تجيب

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

يتساءل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي 2021-2022 عن إمكانية التقديم لتنسيق الجامعات 2023 في حال عدم تسجيلهم العام الماضي. 

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023| أماكن التقديم لطلاب الثانوية العامة

وأجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التساؤل المتداول حول مدى إمكانية تقديم طلاب الثانوية العامة 2022 لتنسيق الجامعات 2023. 

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بتنسيق العام الماضي 2022 دخول التنسيق الإلكتروني للعام الحالي 2023. 

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أن برنامج التنسيق معد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط 2023 ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.

بدء تنسيق الجامعات 2023 

وبدأ مكتب التنسيق فتح باب التقديم الإلكتروني في اختبارات القدرات بالكليات التي تتطلب ذلك أمام طلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023. 

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات للمساعدة في تسجيل رغبات. 

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

ونوهت وزارة التعليم العالي بإجراء تنسيق الجامعات 2023 عقب الانتهاء من اختبارات القدرات إلكترونيًا بشكل كامل على موقع التنسيق كما هو معتاد خلال السنوات الماضية. 

وناشدت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة التأني عند كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 ، وكتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها. 

ووجهت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023، وعدم اطلاع أي شخص عليه. 

رابط التقديم في تنسيق الجامعات 2023 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرابط المخصص للتسجيل في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة

ووجهت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بالتدقيق في تسجيل الرغبات إلكترونيًا على موقع تنسيق الجامعات 2023. 

ويمكنك التسجيل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) . 

 

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