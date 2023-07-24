نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع امتحانات الدراسات العليا بالشريعة والقانون

فرع أسيوط..

تفقد الدكتورِ محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي لجان امتحانات الدراسات العليا للفرقة الأولى والثانية للعام الجامعي 2023/2022م بكلية الشريعة والقانون بأسيوط ؛ وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب والطالبات لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وقد رافق الدكتور عبدالفتاح العواري عميد الكلية والدكتور أسامة عرفات وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور أبو دور حامد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقد أثنى نائب رئيس جامعة الأزهر على حسن الانضباط والالتزام في اللجان مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بضبط لجان الامتحانات، وعدم التهاون فيها.

كان نائب رئيس جامعة الأزهر قد أكد ـ في وقت سابق ـ على متابعته المستمرة لانتظام العملية الإمتحانية لافتاً إلى انتظام كافة أعمال الامتحانات وذلك في سهولة ويسر حيث حرصت إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها لضمان سير أعمال الامتحانات في أجواء من الراحة والهدوء للطلاب.