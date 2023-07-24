1065 طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادة الهندسة بابو تشت

ادي طلاب الشهادة الإعدادية بإدارة ابو تشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين امتحان الدور الثاني في مادة الهندسة في جو يسوده الهدوء والاطمئنان والانضباط داخل اللجان دون تلقي شكاوي او مشكلات من اسئلة الإمتحان.

قال الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت، ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاداء امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية في مادة الهندسة، بلغ ١٠٦٥ طالب وطالبه، موزعين علي ٧ لجان بمدارس مدينة وقري مركز ابوتشت دون تلقي غرفة عمليات الإدارة اي شكاوي من اسئلة الامتحان جاء ذلك خلال تفقد مدير عام الإدارة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة الرواتب الإعدادية.

و شدد مدير عام الإدارة علي عدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان وإغلاق ابواب اللجان في المواعيد المحددة .

مضيفاً ان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام والبالغ عددهم ٥١٩ طالبه وطالبه موزعين علي ١١ لجنة أدوا امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الاجنبية، مؤكدا علي تمكين الطلاب من اداء الامتحان عبر منظومة التابلت.