المجلس الأعلي للجامعات يدرس إنشاء برنامج تمريض بجامعة جنوب الوادي

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، وفد المجلس الاعلى للجامعات لبحث انشاء برنامج التمريض بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وتضمنت الزيارة تفقد كلية التمريض بقنا و مقر الجامعة الاهلية للوقوف على الامكانيات المتاحة لإنشاء برنامج تمريض بجامعة جنوب الوادي الاهلية.

وضم الوفد الدكتورة غنى عبد الناصر عميد كلية التمريض بسوهاج، و الدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن عميد كلية التمريض بجامعة المنيا، وشهد الزيارة، الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة الاهلية للشئون الاكاديمية والدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض بقنا، الدكتور هناء صبرة الاستاذ المساعد بكلية التمريض و الدكتور احمد علي عامر منسق برنامج الطب و الجراحة بالجامعة الأهلية.

رئيس الجامعة يهنأ الرئيس بذكري ثورة 23 يوليو

فى سياق متصل، أرسل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .

قال رئيس الجامعة، فى البرقية .." يطيب لي فخامة الرئيس ان ابعث لسيادتكم بأطيب التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي تعد علامة فارقة في تاريخنا المعاصر ساهمت في دعم ركائز التنمية الاجتماعية وتعزيز الهوية الوطنية والقومية . و انتهز هذه الفرصة لأعرب لفخامتكم عن خالص الامنيات بدوام التوفيق و السداد والمضي قدما في مسار الانجازات من اجل تحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع وطننا الحبيب".

مناظرة ٥٧٦ حالة بقافلة جنوب الوادى لمدينة القصير بالبحر الاحمر في اطار قوافل جامعة جنوب الوادي الطبية برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى واشراف الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت الجامعة

قافلة طبية مجانية

وفي سياق أخر، قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، إن الجامعة قافلة طبية بشرية الى مدينة القصير بالبحر الأحمر بان القافلة تاتى فى إطار التعاون مع محافظة البحر الأحمر ومجلس مدينة القصير لرفع العبء عن المواطنين في ظل الظروف الحالية لمرض حمى الضنك.

وأوضح الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت خدماتها لعدد ٥٧٦ حالة في تخصصات الباطنة ، و الرمد ، و العظام ،و الانف و الاذن و الحنجرة ، و النساء ، و الاطفال ، و الجلدية ،و النفسية و العصبية ، وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي بعمل توعية بمخاطر الادمان وطرق العلاج لأهالي القرية.