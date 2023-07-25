50 منحة دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة بجامعة النيل الأهلية

أعلنت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، تقديم 50 منحة دراسية بنسبة 100 في المائة لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية.

وتفدم جامعة النيل الأهلية منح أخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM.

كما تقدم جامعة النيل المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة.

ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10 في المائة، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10 في المائة، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5 في المائة للتميز في الرياضة.

فتح باب التقديم في جامعة النيل

وفتحت جامعة النيل الأهلية باب التقديم المباشر لكليات الجامعة للعام الدراسي 2023/2024 لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، في 4 كليات وهى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية.

وتتيح جامعة النيل الأهلية لطلابها إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الامريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما تتيح الدراسة بجامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفين في أهم الشركات العالمية مثل آبل، وهواوي، وفودافون، وفاليو، ومايكروسوفت.

نبذة عن جامعة النيل الأهلية

وتعد جامعة النيل أول أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحصلت جامعة النيل الأهلية على المركز الأول على مستوى الجامعات الأفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، من خلال حصد جائزة " الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة أفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي ريادي أفريقي" متفوقة على كل الجامعات الأفريقية، من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU) حيث تم تصنيف جامعة النيل الاهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين اهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في اهم الدوريات العالمية وذلك بناء علي QS لتصنيف الجامعات.

وتوفر جامعة النيل الأهلية فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الذين يتمتعون بالموهبة والإمكانات العالية من خلال تقديمها لعدد كبير من المنح الدراسية والخصومات لكثير من الطلبة.

وتعد جامعة النيل الأهلية الجامعة الأولى من نوعها في مصر التي تعد مؤسسة بحثية متميزة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، وتوفر بيئة بحثية تساعد الطلاب على إنجاز أفضل البحوث الأكاديمية التي تؤهل إلى دخول سوق العمل بسهولة.

