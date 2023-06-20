وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر العلمي لهندسة عين شمس

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء المؤتمر العلمي لكلية الهندسة في جامعة عين شمس.

وحضر المؤتمر الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، واللواء هيثم ذكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ونواب رئيس الجامعة، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة.

وزير التعليم العالى يشكر رواد الهندسة

وزير التعليم العالى يكرم رواد الهندسة

وأعرب وزير التعليم العالى عن سعادته بحضور فعاليات هذا اليوم، موجهًا كل الشكر والتقدير للأساتذة الأجلاء رواد كلية الهندسة بالجامعة، مشيرًا إلى أنهم أصحاب الفضل الأول في تميز كلية الهندسة التي تخرج منها أجيال من المهندسين الجدد الذين يعدون نواة الجمهورية الجديدة.

ولفت وزير التعليم العالى إلى تميز خريجي كلية الهندسة جامعة عين شمس، مشيرًا إلى تولي العديد من خريجي تلك الكلية العريقة العديد من المناصب الهامة، وأن أساتذة الكلية الأجلاء هم الداعم الأول لكافة الأجيال المتعاقبة، مضيفًا أن كلية الهندسة برعايتهم الكريمة ستظل دائمًا في المقدمة.

وأشاد وزير التعليم العالى بإمكانيات الكلية، والتى جعلتها منظومة تعليمية متكاملة ومتناغمة، تعمل على التطوير المستمر للعملية التعليمية، بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، لافتًا إلى أن هذا يؤكد الدور البارز الذي تلعبه الجامعات الحكومية في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن اعتزازه وتقديره بالأساتذة الأجلاء بكلية الهندسة، مشيرًا إلى أن تكريمهم اليوم هو لمسة وفاء من إدارة جامعة عين شمس وكلية الهندسة لكل ما قدموه من أعمال ساهمت في رفعة وتقدم الجامعة والكلية.

مؤتمر هندسة عين شمس

وأكد الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة أن الرواد الأوائل للكلية قدموا العديد من القيم البناءة التي نسير على خطاها حتى الآن، ونعلمها للأجيال القادمة بالكلية، مضيفًا أن تلك القيم هى التي حافظت على مستوى كلية هندسة عين شمس على مدى سنوات طويلة، لتصبح الكلية على رأس كليات الهندسة في مصر على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن الأساتذة الرواد غرسوا قيم الانتماء والولاء والتواضع، وحسن الخلق والمعاملة الحسنة والعطاء فى الأجيال القادمة من طلاب الكلية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، قدم وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الهندسة الهدايا التذكارية لرواد الكلية بأقسامها المختلفة.

