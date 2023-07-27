النيجر.. وزير الخارجية يُعين نفسه رئيسًا للحكومة بعد انقلاب عسكري

شهدت النيجر محاولة انقلاب، احتجز خلالها عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم فيما منحهم الجيش"“مهلة لإطلاق سراحه"، ليُعلن بعدها وزير الخارجية، حسومي مسعودو، تنصيب نفسه رئيسًا للحكومة بالنيابة.

ودعى وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، للتعبئة لمقاومة "الانقلاب"، مؤكدا أن حكومة بازوم هي "الحكومة الشرعية"، فيما أكد رئيس النيجر المعزول محمد بازوم أن المواطنين سيحمون المكتسبات التي تحققت بعد كفاح طويل.

جاء ذلك بعد إعلان مجموعة من العسكريين بالنيجر في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، عزل الرئيس من السلطة، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن"، فيما أكدت الرئاسة أن تحرك الحرس الرئاسي ضد الرئيس "بازوم" ليس مدعومًا من الجيش.

وتلا العسكريون بيانًا، تضمن إعلان إغلاق الحدود، وفرض حظر تجول فى أنحاء البلاد.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محوطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه"، وفق فرانس برس.

كما أوضح أن "ذلك يأتي على إثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية".

كذلك أكد "تمسك" المجلس بـ"احترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر"، مطمئناً أيضاً "المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان".

ولفت بيان العسكريين الانقلابيين أيضاً إلى "تعليق كل المؤسسات المنبثقة من الجمهورية السابعة. وسيكون الأمناء العامون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوات الدفاع والأمن تدير الوضع، ويُطلَب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل".

إضافة إلى ذلك، جاء في البيان: "يتم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى استقرار الوضع" و"يُفرَض حظر تجول اعتباراً من هذا اليوم، من الساعة 22.00 حتى الساعة 05.00 (21.00 إلى 04.00 بتوقيت غرينتش) على كامل التراب حتى إشعار آخر".

كما فرّق عناصر الحرس الرئاسي متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية.

المكتسبات الديموقراطية ستُصان

وأوضحت رئاسة النيجر أن الجيش مستعد لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد لرشده، مشددة على أن محاولة الحرس الرئاسي الانقلابية فاشلة والرئيس بخير.

وأكد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، اليوم الخميس، في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، أن "المكتسبات الديموقراطية ستصان".

وكتب محمد بازوم في الرسالة التي نشرت عبر "اكس" قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش "ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".

إدانات دولية دعوات بالإفراج عن الرئيس

من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وصرّح دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور نيوزيلندا "تحدّثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوّة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديموقراطي"، مطالبا بـ"إطلاق سراحه فورا".

وكان قد أعلن بلينكن أنّ استمرار المساعدات التي تُقدّمها بلاده للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديموقراطيّة" في الدولة الإفريقيّة.

كما دانت فرنسا "أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة" في النيجر، حسبما قالت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا عبر الموقع الإلكتروني لوزارتها.

وكتبت كولونا في رسالة نشرتها أيضا عبر حسابها في موقع تويتر الذي أعيدت تسميته "إكس"، إنّها "تدين بشدّة أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة وتنضمّ إلى دعوات الاتّحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا من أجل استعادة سلامة المؤسّسات الديموقراطيّة في النيجر."

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