رامي ربيعة يتوج بجازة أفضل لاعب بلقاء الأهلي والمصري

توج رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة لقاء الأهلي والمصري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء ليسدل الستار بشكل رسمي علي موسم الدوري المصري الممتاز 22-2023، بنهاية صافرة لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي، والذي حسمه التعادل السلبي بدون أهداف.

ترتيب الفريقين بعد ختام مبارياتهما بالدوري

توقف رصيد الأهلي بعد التعادل عند النقطة 83، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 48 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري.

في سياق متصل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة الأهلي والداخلية في جور الستة عشر من كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، بالإضافة إلى تغير موعد بداية اللقاء.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر على ملعب ستاد المقاولون العرب، لكن قرر الاتحاد المصري نقلها لملعب ستاد الكلية الحربية.

في حين تم تغير موعد بداية مباراة الأهلي والداخلية والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، بدلًا من الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد الداخليه في دور الت 16 من كأس مصر يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر يوليو الجاري 2023.