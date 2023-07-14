محمد الباز يرد على الساخرين من زيارة آبي أحمد لمصر (فيديو)

رد الإعلامي محمد الباز، إن بعض المتسكعين على مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من زيارة آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة.

واستنكر "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة، سخرية البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على زيارة آبي أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعد علامة فارقة في علاقات الدولتين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "جايين يقولك هياخد النيل، ومش عارف هياخد إيه من مصر، كل الكلام ده تهريج ومفيش حاجة من دي حقيقية، والزيارة دي هامة جدا لمصر".

وتابع محمد الباز، أن زيارة آبي أحمد لمصر، تؤكد على اهتمام مصر بالدبلوماسية وقوة مصر الناعمة وقدرتها على تحقيق المصالح، موضحا أن الدبلوماسية المصرية هي دبلوماسية ذات النفس الطويل، وتستطيع إنجاز ما تريد وتحقق المصالح.

زيارة آبي أحمد للعاصمة الإدارية ستظل علامة في علاقات مصر وإثيوبيا

وأشار محمد الباز،إلى أن زيارة آبي أحمد للعاصمة الإدارية ستظل علامة في علاقات مصر وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة، متابعا: "إحنا بلد نقدر نعمل حاجات كتير جدا، وواقفين على رجلينا رغم التحديات، وفيه ناس كتير جدا لا عاوزين إننا نكمل ولا عاوزين إننا نعمل حاجة".

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي وآبي أحمد أجريا اليوم نقاشا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.

وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.

ووفقا للبيان، أكدت إثيوبيا التزامها، في أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.



وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لحقيق مصالحهما المشتركة، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.

يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.

وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.