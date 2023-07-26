الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لجميع أشكال التحريض على الكراهية الدينية

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء" أنه في أعقاب الأعمال الأخيرة التي قام بها أفراد في أوروبا وتسببت في الإساءة للعديد من المسلمين، يجدد الاتحاد الأوروبي رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح، مؤكدا أن احترام التنوع قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل احترام الطوائف الدينية الأخرى.

وذكر البيان أن المساس بالقرآن أو أي كتاب آخر يعتبر مقدساً هو اعتداء وقلة احترام واستفزاز واضح، لا مكان للتعبير عن العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يواصل الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج وفي الداخل، ولكن ليس كل ما هو قانوني يعد أخلاقيًا والآن حان الوقت للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين، هذه الأعمال التي يرتكبها المحرضون بشكل فردي تفيد فقط أولئك الذين يريدون تقسيمنا وتقسيم مجتمعاتنا.