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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العسومي يرحب بإعلان الأمم المتحدة البدء في إفراغ الناقلة "صافر"

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

رحب السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإعلان الأمم المتحدة البدء في إفراغ الناقلة "صافر" وذلك في إطار المشروع الذي تقوده لمنع التسرب النفطي من الناقلة التي ترسو بساحل البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

 

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وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة كونها ستجنب منطقة البحر الأحمر كارثة بيئية كبيرة، مناشدا المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإتمام هذه العملية، مثمنا تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العام الماضي، مبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في هذه العملية.

العسومي يحذر مرارا من مخاطر كارثية وشيكة 

كان العسومي قد حذر مرارا من مخاطر كارثية وشيكة قد تحدث نتيجة تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، والتي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفطي.

 

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