رئيس جامعة قناة السويس يقدم التهنئة لعلماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية للعام 2022...

وهم.. الدكتور عيسى محمد سعيد المدرس المساعد بكلية العلوم، والدكتور محمود عبدالعزيز مبروك الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والدكتورة هبه سيد المحلاوي الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري.

حيث أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا في دورته رقم 180- برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و رئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و نائب رئيس المجلس- أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة ( النيل ، التقديرية ، التفوق و التشجعية )

وقد أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء و شباب الباحثين في مصر، و هو بمثابة تكريم من الدولة و تقدير منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن،

وبناء الجمهورية الجديدة و اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن هذا العام تم إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة، و هو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري و شاهد عيان على الجمهورية الجديدة و تقديرها للعلم و العلماء.

و أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن حصول علماء الجامعة وشباب باحثيها على جوائز الدولة يعكس مدى اهتمام و التزام الجامعة بالتميز البحثي والابتكار، والأداء في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية،

مضيفا أنه يعد تقديراً وتكريماً للجهود المبذولة في إثراء المعرفة، وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص الجامعة على النهوض بالبحث العلمي، وذلك من خلال دعمها لجهود علمائها وباحثيها

و توفير البيئة المناسبة لتحقيق ما تصبوا إليه من تقدم منشود على كافة الأصعدة،

مؤكدا أن الجامعة حريصه على الاهتمام بعلمائها في شتى المجالات وتسعى جاهدة على تشجيعهم وتوفير الإمكانات المتاحة من أجل تألقهم و تنمية قدراتهم الإبداعية، بما يحقق رسالة الجامعة في التميز والريادة.

و من جانبه اكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بربط مخرجات أبحاثها العلمية باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع، من أجل رفع اسم الجامعه عاليا في كافة المحافل، بما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية ، وتقديم خدماتها لمجتمعها المحيط وتحقيق الجوائز العلمية سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أهمية التميز الذي تشهده الجامعة خلال هذه الفترة من خلال فوز ابنائها بجوائز الدولة التي تساهم في رفع اسم الجامعة عاليا، وتؤكد على مدى اهتمامها بالبحث العلمي، موضحا أن هذه الجوائز تعبر عن تقدير الدولة لجهود هؤلاء الباحثين المتفانين في خدمة العلم و المجتمع و تشجيعهم على مواصلة مسيرتهم البحثية بروح التحدي و التطوير .

هذا وقد استطاع علماء جامعة قناة السويس الحصول على ثلاث جوائز وهم : الدكتور عيسى محمد سعيد مصطفى المدرس بكلية العلوم، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية في مجال العلوم الكيميائية.

كما حصل الدكتور محمود عبدالعزيز مبروك الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الزراعية.

وحصلت الدكتورة هبه سيد محمد حسن المحلاوي الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري على جائزة المرأة التشجعية في مجال الزراعة و العلوم الغذائية.