بدء حجز الوحدات للمرحلة الثانية بممشي أهل مصر

تجاوزت شركة كاونسل ماسترز تحديات مشروع ممشى أهل مصر بنجاح، وتبدأ بالحجز للمرحلة الثانية وتسليم الوحدات خلال 6 أشهر.

يتمتع مشروع ممشى أهل مصر بملكية هيئة المجتمعات العمرانية وتقع عليها مسئولية التطوير، إذْ تعاقدت الهيئة مع كاونسل ماسترز لإدارة المرحلة الثانية من هذا المشروع الطموح.

المرحلة الأولى بقيمة 600 مليون جنيه:

تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، إذْ امتدت على طول 1.8 كيلومتر، من كوبري 15 مايو إلى كوبري إمبابة، بتكلفة استثمارية قدرها 600 مليون جنيه.

تضم المرحلة الأولى 19 مبنى متنوعًا، و62 محلًا بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى 5 كافتيريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة وخدمات كثيرة تلبي احتياجات الزوار والسكان المحليين.

المرحلة الثانية بقيمة 800 مليون جنيه:

أما المرحلة الثانية فستشمل طول يصل إلى 3.2 كيلومتر، من كوبري 15 مايو إلى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة إلى كوبري الساحل، بتكلفة تجاوزت الـ800 مليون جنيه.

ستضم المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر ممشى متدرج بطول 4 كيلومترات، و19 مبنى يحتوي على مطاعم عائمة و3 كافتيريات مفتوحة و63 محلاً تجاريًا و7 مبانٍ للخدمات، بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر 9 مدرجات تستوعب 2552 فردًا ومسرحين يتسعان لـ 1700 فرد، وسيتم أيضًا تنسيق الموقع بتصميمات تضم تراسات ونوافير مائية لتعزيز جمال المكان وتجربة الزوار.

يعد ممشى أهل مصر واحدًا من أبرز الوجهات السياحية على مسطح النيل، ويمثل معلمًا حضاريًا جميلًا يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف ثقافة مصر الغنية والتواصل مع الحياة العصرية في هذه البلاد العريقة.

يعكس هذا المشروع الطموح إصرار الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية على بناء تجربة حضرية فريدة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز التنمية المستدامة في مصر الحديثة.

شركة كاونسل ماسترز:

تعتبر شركة كاونسل ماسترز رائدة الأعمال في مجال خدمات التأجير والإدارة؛ وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات قاعدة عملاء وشركاء متنوعة، بما يشمل العقارات السياحية والتجارية والإدارية.

لعبت كاونسل ماسترز دورًا حيويًا كوسيط رئيسي في العقارات التجارية والتأجير والتسويق مع تواجد لامع في جميع أنحاء مصر والتوجه نحو الشرق الأوسط.