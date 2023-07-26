توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي مع تراجع المخاطر".

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تفاؤل مشوب بالحذر

وذكر التقرير أن تفاؤل مشوب بالحذر، هكذا يمكن وصف التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي تجاه نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري.

تراجع المخاطر في الفترة الأخيرة

وأوضح التقرير أنه بعد أن توقع في أبريل الماضي نمو نسبته 2.8%، رفع الصندوق النسبة إلى 3% في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، آخذا في الحسبان تراجع المخاطر في الفترة الأخيرة بعد أن تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون وتضاؤل الأزمة المصرفية العالمية".

وأشار التقرير أنه على الرغم من النظرة الأكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمي حذر صندوق النقد الدولي من أن آفاق النمو تبدو ضعيفة مقارنة بمتوسط 3.8% خلال العقدين السابقين لجائحة كورونا، لكن مؤشر المخاطر على النمو العالمي آخذ في التراجع.