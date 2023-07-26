غدًا.. الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس في تمام الساعة 12 ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023م، إذْ يعتمدها فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.

برجاء الحضور بحد أقصى في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا لتسهيل مهمتكم في التغطية الإعلامية والحصول على ما يمكن من معلومات ترتقي بجودة المحتوى الإعلامي، وخروج وقائع المؤتمر على النحو الذي يرتقي بالتغطية الإعلامية، نرجو أن تتخذوا ما ترونه مناسبًا نحو التغطية الإعلامية؛ مع جزيل شكرنا لتعاونكم الدائم.