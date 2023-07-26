تخرج دفعة جديدة بمسارى العلوم والهندسة في مدينة زويل (صور)

أقامت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعتها في مسار العلوم والهندسة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمقر المدينة.

وحضر حفل التخرج الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل وأعضاء مجلسى الأمناء والإدارة ، ولفيف من الشخصيات العامة وشركاء النجاح من مسئولي البنوك المصرية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمين لطلاب الجامعة.

حفل تخرج مدينة زويل

وحرصت مدينة زويل على تكريمهم نظرا لدورهم الكبير في دعم المدينة وطلابها المتفوقين في اطار شراكة استراتيجية تعكس أهمية الدور المجتمعي الكبير لهذة المؤسسات الوطنية.

وأعلن دكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل تخرج الطلاب رسميًا وسط أجواء يغمرها الفرح والسرور والفخر، ويعد هذا الإعلان بمثابة تتويج لتخرج الدفعة الخامسة من كلية الهندسة والدفعة السادسة من كلية العلوم.

حفل تخرج مدينة زويل

وأعرب رئيس مدينة زويل خلال كلمته فى الحفل عن بالغ سعادته واعتزازه بتخرج جيل جديد من الطلاب، وبدء انخراطهم فى الحياة العملية ليبدأوا مسيرة نجاح جديدة و مميزة يقدموا من خلالها مزيد من الإنجازات التى تسهم فى النهضة العلمية التى تخدم بلادنا الحبيبة كل فى مجاله .

وحققت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على مدار السنوات السابقة العديد من الإنجازات التى تنوعت بين حصول الجامعة علي الاعتمادالدولي ABET وكذلك حصولنا علي التنصيف الأول في مصر و العاشر عربيا للجامعات وفق تقييم Times Higher Education

إطلاق كلية جديدة في مدينة زويل

حفل تخرج مدينة زويل

وتشهد مدينة زويل إطلاق كلية جديدة وهى كلية إدارة الأعمال والتي حصلت على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات على أن تبدأ قبول الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية لتنطلق الدراسة بها سبتمبر ٢٠٢٣ المقبل ، حيث تتبني المدينة فلسفة تعتمد استراتيجتها العلمية على ربط الجهود العلمية والمعملية بالواقع العملي لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم و تحث على الاقتصاد القائم على المعرفة knowledge Based Economy فيتم تحويل الابتكار القائم على البحث العلمي إلى مشاريع إقتصادية عبر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية بما يسهم في زيادة مشاريع رواد الأعمال.