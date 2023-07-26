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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة عقب الخروج من الامتحانات

 كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، مؤشرات وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأوائل الثانوية العامة، وحول نتيجة الثانوية العامة 2023، قال إن وزارة التربية والتعليم ستعلن نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء، أو الأربعاء المقبلين، لافتًا إلى أن نسبة النجاح 75 إلى 76% بحد أقصى. 

 وأشار إلى أن النسبة التي حققتها الطالبة الأولى في الثانوية الأزهرية بأكثر من 99% غير موجودة في الثانوية العامة، لطبيعة امتحانات الثانوية العامة التي تعتمد على الاختيار من المتعدد مما لا يتيح للطالب تحقيق تلك النسبة، مؤكدًا أنها ظاهرة صحية. 

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برنامج "المعلوماتية الحيوي" بجامعة كفرالشيخ يستقبل عدد من طلاب الثانوية العامة 2023

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

 عدد الأوائل 36

 وطمأن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة، بأن نسبة النجاح في مادة الكيمياء تبلغ 89%، وفي مادة التاريخ بلغت 90%، وفقًا لتأكيدات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

  وكشف أن إجمالي أوائل الثانوية العامة، 36 طالبًا وطالبة في 3 شعب، وسيتم إعلان أسماء الأوائل قبل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ24 ساعة، لافتًا إلى أن أوائل الثانوية العامة من حقهم الالتحاق بأي كلية يختارونها دون التقيد بالموقع الجغرافي.

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