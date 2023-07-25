محافظ الإسماعيلية يناقش مقترح رفع كفاءة المنطقة الصناعية

عقد شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تقوم به مديرية الطرق والنقل بالتعاون والتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية وإدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، مدير الحسابات الخاصة، مدير المنطقة الصناعية، مدير الشئون القانونية، المدير المالي للمشروع، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مقترح تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية بطول حوالي ٤ كم وبتكلفة مبدئية ١٦ مليون جنيه.

كما تم مناقشة مقترح إحلال شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بإجمالي طول ١.٢٥٠ كيلومتر بتكلفة مبدئية ٤ مليون جنيه.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح إنشاء وتدعيم شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بموزع كهرباء وذلك من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة عن طريق رفع القدرة الكهربائية الحالية من ١٨ ميجا وحتى ٨٠ - ١٠٠ ميجا.

وأثناء الاجتماع عَرَض مدير المنطقة الصناعية مقترح خطة تطوير شبكة الإنارة العامة للمنطقة الصناعية بعدد ٤٠٠ كشاف إنارة.

مؤكدًا على أنه جاري عمل دراسة لتدعيم المنظومة الأمنية بالمنطقة الصناعية عن طريق تركيب عدد من كاميرات المراقبة المزودة بأحدث التقنيات، والتي تدعم اتصالها وربطها على الأجهزة الأمنية؛ من أجل توفير الأمن والأمان للمنطقة بأكملها.



كذلك تم عرض ومناقشة إنشاء عدد من المحال التجارية، لتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات للعاملين بالمنطقة، بجانب محلات لبيع قطع الغيار ومستلزمات الصناعات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة.



وأشار "بشارة" إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية وذلك نظرًا لأن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

لذا كانت رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر؛ لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.

مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية.