الأربعاء 05/يوليو/2023 - 08:31 ص 7/5/2023 8:31:05 AM

آن الأوان أن يفتخر كل مصرى بقوة بلادنا وقواتنا المسلحة لكل من يحاول النيل من أرضنا وسمائنا ومياه بلادنا وثرواتنا بفضل الله وبالفكر السليم والرأى السديد استطاع الرئيس تحديث وبناء قواتنا لتصبح التاسع عالمياً وأصبح يحسب لنا ألف حساب ودعم قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة العالمية وتنويع مصادر السلاح والاتجاه إلى الشرق وأى اتجاه يخدم أهداف مصالحنا دون خوف من أحد.

لقد أعجبتنى وكل محب لمصر كلمات القائد الرئيس السيسى أن القوى لا يستطيع أحد النيل منه والاستيلاء على مقدراته ولذلك جعل من قواتنا قوة كبرى، الرئيس لا يهاب أحداً إلا الله وحده.. قام بعمل ربط كهربائى مع أوروبا ليجعل الخير يعم بلادى فى كل مكان والخير قادم إن شاء الله. رجل يسعى للخير بدليل مشروعات شرق العوينات والدلتا الجديدة وتوشكا من أجل الاكتفاء الذاتى من القمح، لقد حول مصر إلى قبلة الوافدين للاستثمار فى المرحلة المقبلة لتكون مصر من رواد الدول المنتجة والمصدرة إن شاء الله بمشروعاتنا الكبيرة فى سيناء والصعيد ووجه بحرى وفى كل مكان من المنزلة إلى أسوان ومهما كانت فلن توفى الرجل حقه.. تحية خالصة لهذا الرجل المخلص.