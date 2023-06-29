محافظ قنا ورئيس جنوب الوداي يهنئان الرئيس بذكري ثورة 30 يونيو

بعث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

قال المحافظ فى البرقية.. " يسعدنى أبعث لفخامتكم بأصدق التهانى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، داعيا الله أن يعيد على فخامتكم هذه الأيام المجيدة بموفور الصحة والعافية ، وأن يحفظكم الله لمصر ، وأن يحفظ الله مصر بكم ".

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة مماثلة، لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق محمد احمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربي ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، و المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب ، و المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ .

برقية رئيس الجامعة

وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي في برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، "يطيب لي بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادي أن ابعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والتي جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ بعدما أبهرت العالم وأظهرت وعي الشعب المصري الذى خرج إلى كافة الميادين ينادى بتصحيح المسار نحو تحقيق دولة ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".

وأشاد "غرباوي" بما حققته الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وأطلق العديد من المبادرات الوطنية المخلصة التي تهتم ببناء الإنسان وتحقق التنمية والرخاء للوطن.

وذكر رئيس الجامعة، أن ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات في شتى المجالات سيسجلها التاريخ بأحرف من نور لتكون شاهدًا على الإرادة الصادقة للقيادة السياسية في العزم على انطلاق أزهى مراحل البناء والتنمية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وأن يحفظ شعب مصر الأبي العظيم.