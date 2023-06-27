حملات تفتيشية على معديات النيل بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، بالمرور على معديات نهر النيل العامة والخاصة،للتأكد من صلاحيتها ، وإتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية،مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية.

وذلك ضمن استعدادات المحافظة، لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، الحالة العامة بمعدية النيل بالشيخ حسن بمطاي ، والتفتيش على اللنشات الخاصة ، للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها .

والإطمئنان على التزام أصحاب اللنشات ، بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين ، من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة، وأكد رئيس المركز، على ضرورة الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ، ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ، ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.