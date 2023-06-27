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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

حملات تفتيشية على معديات النيل بمطاي

جولة المتابعة
جولة المتابعة

واصلت الوحدة المحلية  لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، بالمرور على معديات نهر النيل العامة والخاصة،للتأكد من صلاحيتها ، وإتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية،مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية.

وذلك ضمن استعدادات المحافظة،  لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، الحالة العامة بمعدية النيل بالشيخ حسن بمطاي ، والتفتيش على اللنشات الخاصة ، للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها .

والإطمئنان على التزام أصحاب اللنشات ، بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين ، من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة، وأكد رئيس المركز، على ضرورة الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ، ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ، ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.

الجريدة الورقية