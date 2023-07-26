افتتاح وحدة معامل بكلية علوم جنوب الوادي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، وحدة المعامل (ب) العلوم البيولوجية بكلية العلوم.

وجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية ودعمها الدائم للجامعات بالموارد المالية فلولا هذا الدعم المالي ما كانت مثل هذه الافتتاحات.

رفع مستوي الأداء

وقال إن كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى تهدف أن تصبح واحدة من ارقى الكليات على المستوى الاقليمي والمحلى والدولي وتعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال رفع مستوى الاداء في جميع الجوانب وتوفير البيئات المناسبة لتقديم تعليم متميز وتنفيذ دراسات ومشاريع بحثية راقية وتقديم خدمات متميزة للمجتمع وبناء برامج تعليمية تمتاز بتفعيل دور الطالب وتحفيز ملكاته الفكرية مما يجعله قادرا على المنافسة في سوق العمل.

‏ ‏٧٠ مليون جنيه تكلفة المعمل

واشاد الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بدعم رئيس الجامعة لكلية العلوم وتسخير امكانيات الجامعة للارتقاء بالمستوى البحثي والتعليمي بالكلية والعمل الدائم على تحسين البنية التحية التعليمية للكلية بما يتوافق مع المعايير القياسية القومية وايضا التطوير المستمر للبرامج التعليمية لمواكبة التقدم العلمي.

وأوضح عميد الكلية، أن مبنى المعامل الجديد بلغت تكلفته الاجمالية 70 مليون جنية ويخدم قسمي علم النبات والحيوان بالكلية ويضم 32 معمل منهم 15 معمل طلابي و17 معمل بحثى وعدد من صالات الاستذكار والوحدات ذات الطابع الخاص والمكاتب الادارية وعدد 4 كنترولات فى مرحلة البكالوريوس وكنترول لمرحلة الدراسات العليا ووحدة تصحيح الكترونى.

‏ ‏معمل للرصد الجوي

‏ وأضاف أنه جاري إنشاء معمل للرصد الجوى والاشعاع الشمسي ومعمل الرصد الفلكى وهذا المعمل هو الاول من نوعه فى صعيد مصر تنفرد به كلية العلوم بقنا مما يتيح للكلية بالتوسع في انشطتها العلمية.

حضور الافتتاح

شهد فعاليات حفل الافتتاح وكلاء ورؤساء الاقسام بالكلية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سهير حمدي ربيع نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتور محمد زكى عميد كلية العلوم الاسبق.