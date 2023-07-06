وفاة عامل غرقًا في مياه النيل بسوهاج

لقي عامل حتفه جراء الاستحمام في مجرى نهر النيل هروبًا من حرارة الجو، بشارع النيل دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج؛ ولعدم إجادته السباحة غرق أسفل المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، بغرق عامل بنهر النيل دائرة المركز، وعلى الفور تم الانتقال إلى محل البلاغ.

وتبين بالانتقال والفحص، وفاة المدعو "إبراهيم. أ. ع" 18 سنة، عامل ويقيم بدائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وأضاف شقيقه المدعو "أحمد. أ. ع" 17 سنة طالب، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، وعدم وجود الشبهة الجنائية في الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيما أمرت نيابة المرج بحبس سائق بتهمة دهس سيدة بعد أن صدمها بسيارة يقودها أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق، وكشفت التحقيقات أنها أثناء عبور السيارة من الطريق الدائرى صدمتها السيارة وطارت فى الهواء نتيجة قوة الاندفاع وهرب قائد السيارة من موقع الحادث.

ولاحقت مأمورية أمنية قائد السيارة وتمكنت من ضبطه أثناء اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة والهروب خشيه تعدى الأهالى عليه.

حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها "سيارة مجهولة " ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف ما أسفر إلى وفاتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مرتكب الواقعة وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلًا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه، وتبين سلامة التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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