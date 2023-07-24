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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مستشفيات البحيرة الأولى على مستوى الجمهورية فى عمليات العيون

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

حققت مستشفيات البحيرة المراتب الأولى فى إجراء عمليات العيون على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إن مستشفيات القطاع العلاجي بمديرية الصحة  بالبحيرة شهدت طفرة فىالأداء على جميع المستويات خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، إذ سجلت نسب عالية فى إجراء عمليات العيون على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن مستشفى الرمد بدمنهور جاءت الأعلى إجراءً بالجمهورية، وسجلت الحالات التى تم التعامل معها 1709 حالات.

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كما جاءت مستشفى رشيد كالأعلى إجراء أيضا على مستوى الجمهورية فى جراحة العظام، حيث سجلت الحالات التى تم التعامل معها 77 حالة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بتلك الإنجازات التى تحققت، وبجهود الفرق الطبية فى جميع مستشفيات البحيرة، وخاصة مستشفى الرمد بدمنهور، ومستشفى رشيد، لما يمتاز به أطباء من خبرات كبيرة تؤهلهم بأن يكونوا فى المقدمة دائما.

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