السيسي يُؤكد حرص مصر على تلبية دعوات الرئيس الروسي

أكد الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، أن مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي "بوتين" فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة وأيضًا على مستوى القارة الإفريقية، مُرحبًا بجميع مُبادرات روسيا بشأن التعاون في أفريقيا.

وأكد الرئيس بوتين أن "روسيا ومصر تمتلكان روابط قوية في مجال الطاقة، ومشروع إنشاء محطة نووية يتطور وفقًا للخطة".

كما أكد بوتين، خلال لقائه مع نظيره، عبد الفتاح السيسي، على أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

ونوه بوتين إلى أن هذا العام "بعد شهر واحد بالضبط"، يُوافق الذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

العلاقات بين روسيا ومصر:

وأضاف: "على مدى هذه السنوات، وعلى مدى هذه العقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعا خاصا ومكانة خاصة. لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس. لدينا مشاريع الضخمة وقوية في مجال للطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن ثلث حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا يتم مع مصر.

من جهته أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تُقدر الدعم الواضح لروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الروسية الصناعية، وتقدم بالتهنئة إلى روسيا بمُناسبة مرور 80 عامًا على العلاقات الروسية المصرية.