8 جامعات تشارك بمؤتمر العيادة النباتية بجامعة جنوب الوادي

إفتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي للعيادة النباتية ضمن انشطة مشروع العيادة النباتية والممول من برنامج ايراسموس بلس والذى يقام بمقر الجامعة بقنا.

شركاء من 8 جامعات، بمشاركة الشركاء من الجامعات الاوربية من دول بلغاريا، المجر، ايطاليا والجامعات المصرية الإسكندرية، قناة السويس ، سوهاج والمنصورة.

الهدف من المشروع

رحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة من الجامعات المصرية و الاوربية مؤكدا ان هذا المشروع يهدف الى اعداد دبلومة في العيادة النباتية لخريجي كليتي العلوم و الزراعة و تأهيلهم لسوق العمل.

وأورد حرص جامعة جنوب الوادي على تعزيز التعاون الدولي في مختلف الانشطة البحثية بالتعاون مع الجامعات العالمية وتناقل الخبرات و تبادل المعرفة واهمية هذا التعاون في تنمية المهارات البحثية لمنسوبي الجامعة وتطوير البنية التحتية من معامل واجهزة.

ووجه الشكر لبرنامج ايراسموس لإتاحة هذه الفرصة لتنمية مهارات الباحثين من خلال برنامج دبلومة العيادة النباتية الذى يتضمن الدراسة في فصلين دراسيين خلال عام واحد. ‏

مواجهة التغييرات المناخية

ووأشادت الدكتورة فيلي هاريزنوفا منسق مشروع العيادة النباتية من دولة بلغاريا، بتنظيم جامعة جنوب الوادي لهذا الحدث. وأوضحت أن المشروع يساهم في بناء قدرات الباحثين ويساهم في نقل المعرفة ويستهدف انشاء عددا من العيادات النباتية في مجموعة من الجامعات المصرية .

وتابعت أن التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مجال التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي بإعداد عناصر مؤهلة جيداً للتعامل مع مختلف التحديات واعربت عن سعادتها بالمستوى العلمي للطلاب المشاركين بدبلومة العيادة النباتية بجامعة جنوب الوادي .

مشاركة ١٨ طالبا

وذكر محمود سيد عبد الصادق منسق مساعد مشروع العيادة النباتية بالجامعة، اهمية هذا المشروع في اعداد خريج متخصص و على درجة كبيرة من التدريب العملي و الميداني و البحثي في مجال امراض وقاية النبات.

وبيّن اهمية هذا اللقاء بين الشركاء من الجامعات الاوربية و المصرية ومشاركة طلاب برنامج العيادة النباتية وعددهم 18 طالب من كليتي العلوم والزراعة . ‏ ‏وقدم عرضا تقديميا عن جامعة جنوب الوادي استعرض خلاله الكليات والمستشفيات الجامعية والتصنيفات الدولية للجامعة والانشطة المجتمعية والبحثية و التعاون الدولي و تفاصيل برنامج العيادة النباتية.

‏ ودار حوار مفتوح بين طلاب دبلومة العيادة النباتية و اعضاء المشروع من الجامعات المصرية و الاوربية . تضمنت فعاليات المؤتمر زيارة لمعمل العيادة النباتية و تفقد الاجهزة الموجودة بالمعمل.

‏ ‏حضور المؤتمر

حضر المؤتمر، الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق مساعد مشروع العيادة النباتية بالجامعة والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا ولفيف من اعضاء هيئة التدريس و طلاب دبلومة العيادة النباتية